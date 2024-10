HU-UFSCar realiza mutirão que atenderá mais de 600 pacientes usuários do SUS

A ação contou com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, tecnólogo e técnicos de radiologia, além de recursos materiais e tecnológicos do hospital, além disso contou com a participação de estudantes da UFSCar.

A iniciativa do HU-UFSCar visa diminuir a fila de espera de pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade e na região.

“Este mês estamos ofertando 78 exames a mais, são agendas que não estavam programadas e que ocorrerão nos dias 12, 15, 22 e 29 de outubro”, pontua Evanuzia Dantas, chefe da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE).

Ainda segundo Evanuzia, teremos força tarefa com a oferta de mais 418 exames nos feriados de 2, 4, 15 e 20 de novembro com exames de ultrassom, doppler vascular, eletrocardiograma, colonoscopia, tomografia, raio-x e espirometria.

Além dos exames, haverá mutirão de cirurgias nos feriados do período com previsão também de aumento semanal no número de procedimentos além dos já agendados.

“Serão cerca de 655 exames e 82 cirurgias a mais do que já é ofertado aos usuários do SUS pelo HU-UFSCar. Esse número representa um aumento de 25% de exames diagnósticos e de 149% de cirurgias, considerando o que temos contratualizado por mês com a Secretaria Municipal de Saúde”, reforça Valéria Gabassa, Gerente de Atenção à Saúde e uma das organizadoras da ação no HU-UFSCar.

A meta da ação na Rede Ebserh é um aumento aproximado de 20% da produção SUS dos hospitais universitários federais durante as nove semanas de mutirão que finalizará no dia 14 de dezembro, que está sendo chamado de “Dia E”, de Ebserh. No encerramento da campanha todas as unidades hospitalares e sede da Ebserh farão um balanço da ação e do impacto para o SUS em todo Brasil.

“Essa ampliação é possível por meio de um empenho da Rede Ebserh para a otimização de processos e recursos, possibilitando assim a maior oferta de atendimentos. Demos tempo para que cada unidade pudesse fazer sua organização e estamos monitorando semanalmente a meta por cada hospital, bem como na rede em sua totalidade, para a garantia do êxito do projeto”, explicou o coordenador de Gestão da Atenção Hospitalar da Ebserh, Rodrigo Oliveira.

O HU-UFSCar já pactuou as ações com a Secretaria Municipal de Saúde para atendimento aos exames e cirurgias que serão ofertados. O projeto “Ebserh em ação” vai reunir os 44 hospitais federais distribuídos em todo o país.

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), é um dos 44 hospitais universitários federais vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que participará dessa força tarefa e, no feriado de 12 de outubro, iniciou o mutirão com a oferta de ultrassonografia, doppler vascular e eletrocardiograma.