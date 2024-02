HU-UFSCar celebra conclusão das turmas de residência médica

O Hospital Universitário de São Carlos – HU-UFSCar esteve presente na conclusão dos Programas de Residência Médica em Clínica Médica e de Medicina de Família e Comunidade realizada na última terça-feira, 28 de fevereiro. A certificação de conclusão foi oferecida pela Universidade Federal de São Carlos aos médicos, agora especialistas: Alan Paulo Oliveira e Erika Napolitano (Clínica Médica) e Alana Luz e Yeltsin Abigail (Medicina de Família e Comunidade).

Além dos residentes, o evento contou com a participação da Reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira; da Pró-Reitora de Extensão, Ducinei Garcia; da Chefe do Setor de Gestão do Ensino do Hospital Universitário (HU), Letícia Pancieri; da Chefe do Departamento de Medicina (DMed) da UFSCar, Aline Guerra Aquilante; e do Coordenador da Comissão de Residência Médica da UFSCar, Guillermo Andrey Ariza Traslaviña; além dos coordenadores dos Programas de Residência em Clínica Médica e Medicina de Família e Comunidade, Silvana Chachá e Willian Luna.

"Estou muito feliz em estar aqui hoje celebrando a conquista de vocês. Ouvir a fala dos docentes sobre os momentos de construção da Residência Médica na UFSCar é muito gratificante. Gostaria de reforçar a importância do Programa de Residência Médica não somente enquanto programa de formação, mas também por contribuir com a consolidação do HU e com a sua excelência", disse a Reitora durante a solenidade.

O Programa de Residência Médica desenvolvido pela UFSCar foi planejado para o treinamento em serviço nos três níveis de atenção à saúde, no qual o médico em treinamento adquire vivências e habilidades para cuidar de pacientes clínicos, conquistando independência e responsabilidade de forma progressiva.



Na Clínica Médica, a maior parte das atividades é realizada no Hospital Universitário da UFSCar e alguns estágios ocorrem em serviços parceiros. Já a Medicina de Família e Comunidade tem inserção plena na Rede de Atenção Primária à Saúde de São Carlos, nas Unidades de Saúde da Família, além dos estágios especializados em cenários de média e alta complexidade.

“Passa um filme na nossa cabeça pois lembro da matrícula de cada um de vocês. As residências têm um importante impacto positivo na assistência prestada pelo HU. Professor Fábio (superintendente do HU) sempre nos reforça que as residências fomentam um ambiente qualificadamente mais acadêmico e, normalmente, mais humano pois incentivam uma condição de maior proximidade com os pacientes”, pontua Letícia Pancieri, Chefe do Setor de Gestão do Ensino do HU-UFSCar.

A duração do curso é de dois anos e foram ofertadas bolsas de residência concedidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Uma das residentes, agora médica especialista em Medicina de Família e Comunidade, é natural da Bolívia e sua família acompanhou a solenidade diretamente daquele país.

“Eu vim sozinha para o Brasil. Fiz minha graduação em medicina e depois segui para residência na UFSCar. Muito feliz e acolhida por todos aqui, pretendo seguir como médica que vai até o paciente onde quer que ele esteja”, declara Abigail.

Processo seletivo

Os processos seletivos para ingresso são anuais por meio do concurso nacional chamado Exame Nacional de Residência (Enare) promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Os interessados devem acompanhar as informações no site da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) para conhecimento sobre o cronograma e abertura de edital.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também