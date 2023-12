Horta municipal recebe o nome de Djalma Nery Ferreira Filho

Crédito: Divulgação

Foi realizada nesta segunda-feira, 11, a cerimônia de denominação da Horta Municipal de São Carlos, que a partir de agora passa a se chamar “Horta Municipal Agroecológica Djalma Nery Ferreira Filho”.

O espaço estava ocioso há mais de 10 anos e agora está sendo revitalizado. A horta Agroecológica consiste em um sistema em que a diversificação de plantas, naturais e cultivadas, é o ponto de equilíbrio, o manejo consiste em manter a diversificação do ambiente, sem a utilização de fertilizantes sintéticos ou pesticidas.

Djalma Nery, vereador e filho do homenageado disse que é um espaço histórico, bem localizado com 4 hectares ao lado da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). “Uma terra excelente que agora com uma nova roupagem passa a ser uma horta agroecológica, conectada com os modelos de produção sustentáveis, orgânicos, e além de um espaço de produção de alimentos, que vai certamente ajudar na merenda das escolas e as entidades do terceiro setor. É um espaço para educação ambiental, para mostrar às pessoas que é possível produzir e preservar ao mesmo tempo”.

O vereador disse, ainda, que no primeiro momento a ideia é revitalizar o espaço e começar com a compostagem de resíduos orgânicos, desviando esses resíduos do Aterro Sanitário e transformando em adubo, economizando recursos públicos e gerando benefício para agricultura, usando esse composto para doação para os munícipes e para o próprio uso.

“Iniciamos as primeiras experiências com canteiros de alface, tomate, rúcula, couve, para entender melhor o solo, a água, para obter uma boa produção, em fevereiro ou março com o diagnóstico da área, vamos iniciar com a produção e poder receber escolas, construir parcerias com Embrapa, UFSCar e estabelecer um ponto de encontro de ambientalistas de produção de alimentos sustentáveis”.

O vereador encerrou sua fala falando da homenagem ao seu pai. “Essa homenagem muito me honra, me alegra, me orgulha, principalmente por trazer essas memórias e agora o compromisso aumenta, há 20 anos trabalho com o meio ambiente, por causa do meu pai, e com essa homenagem o compromisso é maior ainda, estou muito feliz, muito honrado e espero corresponder às expectativas”.

Netto Donato, secretário de Governo, disse que o meio ambiente sempre esteve na pauta do governo do prefeito Airton Garcia. “É o reinício da Horta, porém agora com um conceito de sustentável. Aprender a respeitar a natureza, preservando, reciclando e reaproveitando parte dos resíduos sólidos produzidos pela população e incentivar essa prática, para formar cidadãos conscientes para um futuro promissor com responsabilidade é a mensagem que o pai do vereador Djalma deixou, uma pessoa que sempre lutou pelo meio ambiente, jornalista renomado que merece muito essa homenagem”, frisou Netto.

Djalma Nery Ferreira Filho, foi um grande parceiro dos movimentos sociais e ambientalistas. Foi um entusiasta da Coopervida(Cooperativa de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis), da Horta e do Horto Municipal, os quais frequentava semanalmente junto com a família, deixou um legado de serviços prestados ao município, de produção intelectual e de ativismo notórios.

Estavam presentes na solenidade os vereadores Bira, Fábio Zanchin e Professora Neusa, sendo esses dois últimos os autores da Lei que deu nome da Horta Agroecológica de “Djalma Nery Ferreira Filho”, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Nino Mengatti, o secretário de Comunicação, Leandro Severo, além de amigos e familiares do homenageado.

A Horta Municipal fica na Rodovia Guilherme Scatena, km 2,5, próximo do Parque Ecológico e da UFSCar, logo depois do Horto Municipal.

