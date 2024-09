Homem é flagrado ateando fogo em mata nas margens da SP-215, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Whatsapp SCA

Um incêndio de grandes proporções, intencionalmente causado, atingiu a Fazenda Tangará, localizada na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215), neste domingo (1). Segundo testemunhas, um homem foi flagrado ateando fogo nas margens da rodovia e, após uma luta corporal, conseguiu fugir. As chamas destruíram cerca de 30 mil m² de pastagens e 8 mil m² de área de preservação permanente.

Dois incêndios em áreas de preservação permanente também mobilizaram equipes de bombeiros e brigadistas. Um deles, entre as rodovias Washington Luiz e Dr. Paulo Lauro, consumiu cerca de 30 mil m² de vegetação. O outro, próximo a uma plantação de eucalipto da empresa Zeltan, em Itirapina, teve início no dia 29 de agosto e continua ativo, com uma área queimada estimada em 30 mil m² .

Fauna sinantrópica em alerta

A época de reprodução, o calor e os incêndios têm provocado um aumento no número de ocorrências envolvendo abelhas, vespas, marimbondos e outros animais da fauna sinantrópica nociva, tanto na zona urbana quanto na zona rural.

Apelo à população

As autoridades pedem à população que evite realizar queimadas e denuncie qualquer atividade suspeita que possa gerar incêndios.

Leia Também