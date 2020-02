Homem desaparece e família busca por informações

Crédito: Divulgação

A família de Sidneis Corrêa, 39 anos, desapareceu e sua família busca informações sobre o seu paradeiro.

Parentes entraram em contato com o São Carlos Agora na manhã desta segunda-feira, 10, e informaram que ele reside na rua José Arouca Caroci (antiga Travessa 6) no Jardim Gonzaga e foi visto pela última vez na quinta-feira, 6. Na oportunidade estava com uma camisa branca e shorts escuro.

Familiares informam que Sidneis tem problemas emocionais e é uma pessoa pacata. Quem tiver informações entrar em contato pelo fone 16 99416-5864 ou 190.

