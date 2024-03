Hoje tem ‘Dia D’ de mobilização contra a dengue com crianças da escola Dom Gastão Bispo

Nesta sexta-feira (1º), os estudantes da Escola Estadual Dom Gastão Bispo, em São Carlos, serão protagonistas do “Dia D de Mobilização Estadual” contra a dengue. São eles que criaram uma série de atividades para apresentação à comunidade escolar a partir das 8 horas desta sexta.

Os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental produziram um livro sobre os sintomas da doença e como evitar a proliferação do aedes aegypti. As crianças ainda confeccionaram chapéus e plaquinhas de combate à dengue para a apresentação da música “Xô, dengue”, que a turma preparou especialmente para o evento.

Já os estudantes do 5º ano inauguram um mural com os cartazes produzidos para alertar sobre os cuidados para evitar a disseminação da doença, quais os sintomas e onde buscar tratamento.

O Dia D de mobilização estadual envolverá todas as regiões do estado a fim de combater o aedes aegypti. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias da Educação e da Saúde do Estado de São Paulo, a Defesa Civil, o Exército Brasileiro e o Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde).

Na região Central, são 141 escolas estaduais e 70 mil alunos convidados a participar da campanha.

Serviço:

“Dia D de Mobilização Estadual” contra a dengue

Data: 1º de março

Horário: 8h

Local: Escola Estadual Dom Gastão Bispo - rua Doutor Duarte Nunes, 294 – Vila Prado – São Carlos-SP

