Há 29 anos moradores do Antenor Garcia lutam por asfalto em várias ruas

A paciência dos moradores do Antenor Garcia chegou ao fim. Pelo menos é a impressão deixada após contato mantido com o São Carlos Agora na manhã desta quarta-feira, 5. Via WhatsApp, relataram que há 29 anos lutam por pavimento asfáltico em várias vias do bairro.

De acordo com os reclamantes, a Avenida Bruno Paucan e as ruas Luiz Paulino dos Santos, Maria Eugênio Fabiano, respectivamente, antigas ruas 1, 2 e 3 nunca foram asfaltadas.

“É um descaso de todas as administrações que passaram por São Carlos neste período”, disse um morador. “Ao longo de quase três décadas, isso causou (e causa) muitos transtornos para nós, moradores”, comentou.

De acordo com ele, as ruas estão intransitáveis para automóveis e para pedestres. “São várias erosões, diversos pontos de foco de dengue, entulhos e vários outros agravantes”, finalizou.

