Guarda Municipal realiza operação no Santa Angelina - Crédito: divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos realizou nesta quinta-feira (25/07), na área de proteção ambiental localizada no bairro Santa Angelina, uma operação para averiguar as denúncias feitas pelos moradores dessa região.

Os moradores do Santa Angelina reclamam da invasão dessa área por usuários de drogas, moradores em situação de rua e por traficantes que utilizam o espaço público para vender entorpecentes, causando uma grande insegurança para as famílias que residem no bairro.

“Em virtude dessas denúncias de uso de drogas, traficância e até mesmo de pequenos furtos realizamos uma averiguação e encontramos muitos barracos, alguns desocupados, outros ocupados por usuários de drogas. Percebemos que eles não residem ali, somente ficam lá para o uso e venda de entorpecentes. Não encontramos nenhuma família morando nesses barracos”, revela Samir Gardini, secretário de Segurança Pública.

Durante a operação os agentes da Guarda Municipal verificaram a situação criminal de 24 pessoas, algumas com passagens pelo polícia, porém já com cumprimento de pena finalizado. Também foi constatado o comércio de recicláveis e muito lixo e resto de comida jogados na área. Todos foram orientados e liberados.

Segundo Samir Gardini vai ser marcada uma reunião por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM, canal de conexão de todos os órgãos de segurança pública que atuam no município, para o planejamento de uma ação em conjunto. “Somente com um trabalho multidisciplinar vamos resolver essa situação”, finaliza o secretário de Segurança Pública.

