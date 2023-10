Guarda Municipal realiza o 3º treinamento da plataforma Sinesp

Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos começou na última segunda-feira, 16, no auditório do campus 1 da Fesc, na Vila Nery, o terceiro treinamento de uso do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisional e sobre Drogas (Sinesp), para agentes do estado de São Paulo e do Paraná. O comandante da Guarda Municipal, Michel Yabuki e o secretário adjunto de Segurança Pública, Paulo Cesar Belonci, abriram oficialmente a capacitação que acontece até esta quinta-feira, 19.

A plataforma Sinesp oferece informações integradas, possibilita consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre segurança. Criado através pela Lei nº 12.681/2012 tem como finalidade armazenar, tratar dados e informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas relacionadas com segurança pública, sistema prisional e execução penal, enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas. Um de seus principais objetivos é a consolidação de dados e informações de interesse da segurança pública que permitam o tratamento, análise de divulgação de estatísticas nacionais.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Michel Yabuki, os cursos são ministrados em São Carlos porque a corporação é pioneira na utilização do sistema no estado de São Paulo. “Devido a nossa experiência, estamos credenciados para capacitar agentes de segurança de outras cidades”, explica Yabuki.

Paulo Belonci, secretário adjunto de Segurança Pública, disse que São Carlos hoje é um polo central de treinamento em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. “Além de atender vários municípios da região, também recebemos agentes de outros estados, desta vez do Paraná”.

Dentre as soluções de Tecnologia da Informação desenvolvidas e fornecidas aos integrantes do Sinesp, destacam-se: Sinesp PPe – Procedimentos Policiais Eletrônicos, Sinesp CAD – Central de Atendimento e Despacho, Sinesp Integração – Integração de soluções de Tecnologia da Informação, Sinesp Infoseg – Pesquisa Inteligente de acesso restrito (Indivíduos, Veículos e Armas), Sinesp Cidadão – Pesquisa de dados públicos (Indivíduos, Veículos e Armas), Sinesp InfoGGI – Monitoramento dos Gabinetes de Gestão Integrada, Sinesp Análise – Análise de dados e informações (Tabelas, Gráficos, Mapas e Painéis), Rede Sinesp – Rede de comunicação e integração entre profissionais de Segurança Pública e o Suporte Sinesp (2º Nível) – Unidade responsável pela interlocução entre a equipe de 1º Nível (primeiro atendimento ao usuário), as equipes técnicas de cada solução (Sinesp PPe, Sinesp CAD, etc) e a equipe de 3º Nível (Centro de Comando Serpro).

Este é o terceiro treinamento realizado em São Carlos. O convênio estabelecido com o Ministério da Justiça para que a Guarda Municipal tivesse acesso a plataforma Sinesp foi assinado em 21 de março de 2022.

Participaram do treinamento guardas das cidades de Santo Antônio da Alegria, Orlândia, Ibaté, Bebedouro, Catanduva, São José do Rio Pardo, Bebedouro, Cajuru, Taiaçu, Lençóis Paulista, Ibitinga, Lorena e Itatinga. Do Paraná participaram agentes de Apucarana, Arapongas, Guaíra, Maringá e de Sarandi.

