Grupo Vida investe e São Carlos ganha Memorial

Fachada do Memorial Grupo Vida - Crédito: Grupo Vida

A Funerária Grupo Vida, inaugura nesta sexta-feira, dia 21, o Memorial Grupo Vida, localizado na rua José de Alencar, 539, Vila Costa do Sol, a aproximadamente 700 metros do Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O prédio possui área construída de 280 m2, e foi construído com as mais rígidas normas da construção civil, com a filosofia de proporcionar dignidade e cuidado em todos os momentos para as famílias. Esta é a forma que a direção da empresa encontrou no sentido de prezar pelo bem-estar dos conveniados e de toda comunidade, especialmente nos momentos de maior fragilidade das pessoas.

O PRÉDIO

A direção do Grupo Vida informou que, para uma maior comodidade de seus conveniados e de toda a população, o prédio disponibiliza duas salas velatórias climatizadas, com um jardim interno e com um painel em madeira com opção para famílias católicas, evangélicas e demais religiões, suporte para urna, suporte para arranjos florais e livro de presença, além de um espaço de convivência interno e externo e serviço de copa.

Segundo o Grupo Vida, o espaço foi pensado para trazer aos conveniados e comunidade em geral, um ar de tranquilidade, de paz, com um design moderno com cores claras, para dar mais conforto, sempre com um serviço 24h dos colaboradores.

SERVIÇO

Funerária Grupo Vida São Carlos

Rua São Joaquim, 308

Fones (16) 3413-8070 e 3201-9697

Leia Também