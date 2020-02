Grupo de Recursos Humanos do Ciesp é inaugurado

O grupo será coordenado por Antonio Sasso Garcia Filho, que conduziu a primeira reunião - Crédito: Divulgação

O Grupo de Recursos Humanos do CIESP São Carlos foi oficialmente inaugurado com uma reunião de apresentação na noite desta quinta-feira (20). A proposta é atualizar procedimentos e inovações na área de RH, compartilhar boas práticas e promover networking.

“A reunião foi excelente. Tivemos a presença de profissionais de várias empresas de São Carlos e das cidades que fazem parte da nossa Regional. Acreditamos que esse grupo será muito forte e representativo. Nossa intenção é que seja um grupo inclusivo, atraindo não só associadas, mas também outras indústrias para desfrutar dos benefícios de participar de um grupo como esse e também do CIESP”, afirmou Emerson Chu, diretor titular do CIESP São Carlos.

Entre os desafios do novo Grupo de RH estão: criar um banco de vagas e currículos, promover cursos e palestras e oportunizar parcerias para treinamento com foco na otimização de custos. O grupo será coordenado por Antonio Sasso Garcia Filho, que conduziu a primeira reunião.

Após explanar sobre os objetivos do grupo, Sasso também apresentou uma proposta de dinâmica para os encontros e uma sugestão de agenda anual. Ele está otimista quanto ao desenvolvimento do trabalho.

“Tivemos uma reunião muito positiva na medida em que o número de presentes foi bastante expressivo e nos parece que tenha ficado bastante clara a proposta do grupo, que é consolidar uma identidade do profissional de RH nas cidades da nossa região e, ao mesmo tempo, dar condições para que esse profissional faça a diferença dentro da sua empresa e consiga efetivamente agregar valor ao business”, analisou Sasso.

Os participantes também ficaram animados com a ideia e pareceram dispostos a participar do projeto de modo determinante. “Achei que a iniciativa foi muito bem aceita, no sentido de trazer para a região a necessidade de interatividade entre os setores de RH. O que me levou a participar desta reunião foi justamente a possibilidade de troca de ideias e de ter acesso a inovações na mesma área, no caso, a de RH. Esse networking é muito importante”, avaliou o analista de RH da Vidroporto, Nathan Coimbrão.

A próxima reunião do Grupo de RH será no dia 10 de março, às 17h, no auditório do CIESP São Carlos. O tema, definido pelos próprios participantes durante a reunião, será Desenvolvimento e Liderança.

O CIESP São Carlos

Uma das primeiras unidades do CIESP no interior do estado, a Diretoria Regional de São Carlos foi instalada no município em 1949, ainda como Delegacia, com o objetivo de reunir indústrias e parceiros ligados ao setor produtivo, dar suporte aos empresários e representá-los junto à sociedade e aos governos municipal, estadual e federal.

O CIESP São Carlos compreende também as cidades de Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Trabiju, Boa Esperança do Sul, Descalvado, Analândia, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição e Santa Rita do Passa Quatro.

