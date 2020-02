Grupo de ciclistas escoltará Cavalgada Solidária

Bicliceta ornamentada com adereços de um cavalo: tudo para deixar evento mais atrativo - Crédito: Divulgação

A corrente do bem que ocorrerá neste domingo, 9, com a quinta edição da Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer não para de crescer.

Prova disto é que um grupo de ciclistas se mobiliza para participar do trajeto ficando ao fundo e longe dos animais, conforme reza as regras do evento.

“Está muito bacana este evento e a Comissão Paixão Sertaneja é parceira nos nossos eventos sociais também. Estamos organizando um grupo de ciclistas para participar e ajudar no sucesso do evento que ajuda tanta gente que precisa”, afirmou Matheus Fontana.

Com saída marcada para às 11h pontualmente no terreno ao lado do Ceme na avenida Getúlio Vargas, a renda da cavalgada será revertida para a entidade que atende cerca de 1.500 pessoas com câncer em São Carlos.

