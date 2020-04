Gratidão e cuidado aos profissionais de limpeza e resíduos que cuidam de nossa cidade, para ficarmos em casa com saúde

A São Carlos Ambiental tem orgulho de seu time de profissionais, que durante a quarentena, são essenciais à Saúde Pública.

Diante do cenário atual de controle do alastramento do Coronavírus nas cidades, o serviço de limpeza urbana tem papel essencial e é de extrema importância na manutenção da Saúde Pública, já que a higiene é um ponto fundamental no combate à proliferação do vírus da Covid-19 e outras doenças.

Para proteger nossa força de trabalho, tão essencial neste momento, a São Carlos Ambiental instaurou uma série de medidas de prevenção que visam a saúde dos colaboradores, preservação da vida e bem-estar de todos.

Todas as medidas de prevenção foram elaboradas e validadas por um corpo técnico multidisciplinar, composto por técnicos em Saúde e Segurança, médicos infectologistas e médicos do trabalho que estão acompanhando todas as ações da empresa diariamente. Ressaltamos que a empresa está dedicando todos os esforços e recursos seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e as melhores práticas disponíveis no mercado.

Demonstrando o sério compromisso com a prevenção, a SCA contratou um médico para atendimento inicial e verificação da saúde dos colaboradores na própria unidade, e, adotou medidas de proteção de seus colaboradores, tais como:

- Uso não profissional de máscaras

A SCA forneceu máscaras para os colaboradores para o uso não profissional em situações de convívio social, conforme as diretrizes de proteção aos agentes ambientais estabelecidas pelo SELURB/SELUR. O uso da máscara durante a operação de coleta domiciliar não é ideal, uma vez que os coletores trabalham em atividade ao ar livre, afastados um dos outros e não têm contato direto com a população. Além disso, há a possibilidade de levarem as mãos ao rosto para ajeitar as máscaras implicando maior risco de auto contágio. Por isso, as máscaras são utilizadas dentro do caminhão, no deslocamento entre casa e empresa e onde houver situações de contato social.

- Lavagem das mãos com água e sabão

Foram instalados, em todos os caminhões de coleta domiciliar, recipientes com água e sabão para a higienização das mãos durante o trabalho.

- Uso de álcool em gel ou álcool 70%

Disponível em cada caminhão e nas áreas de uso comum e de fácil acesso dos colaboradores.

- Treinamentos e comunicações com orientações sobre os cuidados para se proteger da doença.

- Na garagem, no escritório e no aterro a limpeza foi intensificada, além da desinfecção das cabines de todos os veículos da coleta, após seus respectivos turnos de trabalho, com solução de hipoclorito de sódio.

A maior contribuição para a saúde dos coletores pode ser feita pelos próprios cidadãos são-carlenses, depositando o lixo fechado, em sacos com apenas dois terços da capacidade e utilizando um saco extra de reforço (embalar com dois sacos).

Também é muito importante embalar em papel ou papelão, vidro quebrado e itens perfuro cortantes, assim evitamos acidentes e ferimentos aos nossos coletores.

E agradecemos o carinho recebido pela população que tem valorizado o trabalho dos nossos garis e motoristas com mensagens de apoio e gratidão, pois sabemos que tão importante quanto cuidar da limpeza da cidade é a atenção à saúde dos nossos colaboradores. Estamos cuidando dos nossos colaboradores, para que eles fiquem saudáveis e cuidem de nossa cidade!

A São Carlos Ambiental agradece o carinho da população são-carlense, e continua prestando um serviço de excelência e essencial à saúde, com a nobre missão de cuidar da cidade.

