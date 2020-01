Governo do Estado reconhece situação de emergência de São Carlos

Estado reconhece estado de emergência na cidade - Crédito: Arquivo/SCA

Através do decreto 64.767, de 29 de janeiro, o governador João Dória (PSDB) reconheceu o estado de emergência de São Carlos. O pedido partiu do prefeito Airton Garcia (PSB), após a enchente ocorrida dia 12 de janeiro, domingo, quando uma forte chuva (167 mm) trouxe muitos prejuízos para o município.

Além de danos ao patrimônio público, em ruas e avenidas, 123 estabelecimentos comerciais foram seriamente danificados.

Garcia fez um post em sua página no Facebook e salientou que tal reconhecimento por parte do Governo do Estado é um passo imprescindível para que as autoridades busquem o reconhecimento federal para acessar os recursos nacionais da Defesa Civil.

O decreto municipal fica homologado por 180 dias. Assim os órgãos e entidades da Administração Pública estadual, dentro de suas respectivas atribuições, ficam autorizadas a prestar apoio a população das áreas afetadas, mediante prévia articulação com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também