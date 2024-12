Golpista se passa por profissional do HU-UFSCar para enganar familiares de pacientes

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Hospital Universitário de São Carlos - HU-UFSCar - Crédito: Maycon Maximino

O Hospital Universitário da UFSCar (HU-UFSCar) informa que foi identificado um golpe envolvendo um falsário que se passa por profissional de saúde para extorquir familiares de pacientes internados.

O HU-UFSCar é uma instituição 100% vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS). Todos os serviços oferecidos pelo hospital são completamente gratuitos. Nenhum profissional está autorizado a solicitar pagamentos ou qualquer tipo de contribuição financeira.

Se você ou algum conhecido for abordado por alguém pedindo dinheiro em nome do HU-UFSCar, não realize qualquer pagamento. Comunique imediatamente o ocorrido à Ouvidoria do hospital pelo telefone (16) 3509-2565 ou pela plataforma oficial Fala.BR.

Leia Também