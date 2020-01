Gerente do Iguatemi entrega Audi A3 Sedan para ganhador da promoção de Natal

Elizeu de Barros recebendo o prêmio - Crédito: Divulgação

Na última quinta-feira (30), o são-carlense Elizeu de Barros, morador do bairro Cidade Aracy, recebeu as chaves do Audi A3 Sedan Prestige 1.4 TFSI FlexTiptronic. O prêmio foi entregue por Vinicius Molina, gerente geral do Iguatemi São Carlos.

Ele foi o grande vencedor da tradicional promoção de Natal do shopping, realizada entre os dias 3 de dezembro de 2019 e 5 de janeiro de 2020. “Quando recebi a notícia que havia ganhado o carro até chorei. Não esperava, cadastrei apenas dois cupons, após adquirir uma fritadeira e uma batedeira na loja Polishop. O prêmio veio na hora certa, estou muito feliz”, comemora Elizeu.

Todos os clientes que fizeram R$ 350 em compras e se cadastraram nos cupons da iniciativa participaram do sorteio. O Iguatemi São Carlos agradece os participantes e parabeniza o ganhador!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também