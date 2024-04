Futuros moradores protestam contra a demora na entrega de loteamento em São Carlos

Crédito: arquivo pessoal

Futuros moradores do bairro Dream Santo Antonio promoveram um protesto no começo da tarde deste sábado (20), defronte a sede da empresa Direcional, responsável pelo loteamento, no Centro de São Carlos. Como o local estava fechado, eles seguiram até o canteiro de obras do novo bairro, na região do Jockey Clube, onde se manifestaram utilizando faixas e cartazes.

Um boletim de ocorrência também foi registrado no plantão policial. Segundo os registros policiais, os proprietários reclamam da demora na entrega dos imóveis, que segundo eles, deveria ter ocorrido em setembro do ano passado, segundo contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF), contudo o contrato da construtora previa a entrega das chaves deveria ter sido em dezembro do ano passado, sendo que o prazo extra de 180 dias já teria expirado.

O SCA entrou em contato com a Direcional e aguarda um posicionamento. Caso haja manifestação por parte da empresa, essa publicação será atualizada.

