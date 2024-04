Furto de fiação suspende atendimento presencial no Saae

SIGA O SCA NO

Autarquia esclarece que está com sua equipe do setor de elétrica aguardando a CPFL - Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae) informa que o atendimento presencial ao usuário do centro, localizado na rua Sete de Setembro, ficará suspenso ainda por tempo indeterminado por causa de um furto de fiação elétrica ocorrido na madrugada, que deixou a unidade sem energia.

A autarquia esclarece que está com sua equipe do setor de elétrica aguardando a CPFL, e que assim que a energia for restabelecida avisará através dos canais de comunicação e rede social da autarquia.

