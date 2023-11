Fundo Social de Solidariedade recebe 12,5 toneladas de alimentos da Tusca Social

Crédito: divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos recebeu 12,5 toneladas de alimentos não perecíveis da Tusca Social, projeto da Taça Universitária de São Carlos (Tusca).

Os produtos foram arrecadados em uma ação para beneficiar a comunidade carente do município em diversos eventos realizados pela coordenação da Taça. Os participantes da Tusca também trocaram alimentos não perecíveis por pulseiras que dão acesso às comemorações do evento.

Segundo a Associação Atlética Acadêmica do Centro Acadêmico Armando Sales de Oliveira (Caaso) e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), foram arrecadados arroz, feijão, farinhas, bolachas, café, macarrão, molho de tomate, óleo de cozinha, açúcar, leite e enlatados.

Os alimentos foram recebidos pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosária Mazzini e pelo secretário de Governo, Netto Donato, na sede do FSS, na Vila Marina. “Agradecemos a organização da Tusca, um evento que reúne esporte, lazer e solidariedade. Uma festa importante para a cidade porque é forte economicamente e que já se tornou tradição na cidade das universidades. Com essa doação vamos poder repassar cestas de alimentos as entidades cadastradas que atendem pessoas em vulnerabilidade. Tenho certeza que muitas famílias vão passar um natal mais alegre com o recebimento dessas doações ”, disse a presidente do FSS.

“A Tusca possui três pilares, sendo o esportivo, social e festivo. Na ação social arrecadamos esses alimentos porque entendemos que é uma forma de devolver para a cidade toda a ajuda que recebemos da Prefeitura para a realização do evento”, ressaltou Maria Eduarda Tencati, da Criativa, empresa responsável pelo evento.

