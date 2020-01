Fundo do Desenvolvimento da Educação confirma licitação para obra da escola do Planalto Verde

Crédito: Divulgação

O secretário de Educação, Nino Mengatti e o chefe de gabinete da pasta, Leandro Severo, estiveram na manhã desta quinta-feira (23/01), na Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Governo do Estado de São Paulo (FDE), para verificar o andamento do projeto executivo da obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) “Flávio Aparecido Ciaco”, unidade escolar que será construída em parceria com a Prefeitura de São Carlos no Residencial Planalto Verde.

Em 2019 o secretário de Educação do Governo do Estado, Rossieli Soares, esteve em São Carlos e lançou a pedra fundamental da escola. “A pedido do prefeito Airton Garcia marcamos essa reunião na FDE para saber o andamento do projeto executivo. Fomos recebidos pela assessora direta do presidente da Fundação, Florentina Vazelis, que nós garantiu que o trabalho está sendo finalizado e que as obras começam ainda no primeiro semestre desse ano. Se o cronograma for cumprido ano que vem vamos poder atender mais 220 alunos na educação infantil”, disse Mengatti.

O investimento por parte do Governo do Estado será de R$ 2,7 milhões. A escola do Planalto Verde vai atender 220 alunos da educação infantil na faixa etária de 0 a 6 anos.

A Prefeitura de São Carlos também pretende finalizar outras duas escolas em 2020, uma no Distrito de Água Vermelha, um investimento de R$ 2,5 milhões com recursos do Banco do Brasil e outra no Jardim Zavaglia, obra estimada em R$ 1,5 milhão com recursos de contrapartida ao município.

