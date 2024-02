Funcionários municipais realizam limpeza dos cemitérios de São Carlos

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos está dando continuidade à limpeza dos Cemitérios Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio de Pádua. Os trabalhos começaram no último dia 15 de fevereiro e permanecem sendo realizados.

Até o momento já foram capinados mais de 30 mil metros quadrados de área no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, e 10 mil metros no Cemitério Santo Antônio de Pádua. A capina está sendo realizada com enxada e também com roçada mecanizada, além da varrição das áreas. Somente o Cemitério Nossa Senhora do Carmo tem 14,5 hectares, possui 25.000 sepulturas, 100 mil sepultados e o Cemitério Santo Antônio de Pádua possui 2.000 sepulturas; com 9 mil sepultados e área de 1,5 hectares.

As equipes também realizam a retirada de material que possa se transformar em criadouro do mosquito Aedes aegypti.

De acordo com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos a pasta aguarda a liberação de um novo contrato, Pregão nº 32/2023, pelo qual serão disponibilizadas mais equipes para cuidar especificamente dos cemitérios.

