Funcionários do Samu tapam buracos no asfalto para evitar acidentes

Crédito: Colaborador

Em um gesto de amor ao próximo, funcionários do Samu usaram areia e cascalho para cobrir buracos abertos no asfalto na frente da base, na avenida Professor Luis Augusto de Oliveira. A medida foi paliativa, mas a intenção foi evitar acidentes, principalmente com motociclistas.

Até a manhã desta quinta-feira (27) nenhum acidente foi registrado no local, muito pela ação dos socorristas.

A Prefeitura Municipal está empenhada com o serviço de tapa-buraco, mas chove muito nos últimos dias, o que dificulta a realização do trabalho.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também