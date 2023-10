Funcionários da Santa Casa prometem lotar câmara municipal e pressionar vereadores

SIGA O SCA NO

17 Out 2023 - 13h55

17 Out 2023 - 13h55 Por Marcos Escrivani

Enfermagem - Crédito: divulgação

Funcionários da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos prometem lotar o plenário da Câmara Municipal nesta terça-feira (17) para pressionar os veredores sobre o projeto de lei do piso da enfermagem.

Segundo eles, a categoria não recebe tal benefício até hoje e segundo o motivo da Provedoria, é que a instituição de saúde não teria recebido a verba. Porém afirmam, os demais hospitais de São Carlos já estariam pagando o adicional.

Os trabalhadores da Santa Casa informaram que irão pressionar a Prefeitura, bem como a Câmara Municipal no sentido de que seja feita uma lei que regulamente a transferência dos recursos para o custeio do piso salarial.

“Nós, trabalhadores, tememos que o valor não seja pago ainda esse ano devido à demora do Legislativo da cidade na criação de tal lei”, disse os profissionais da saúde na nota.

Eles informaram ainda que na última sessão ordinária realizada na Câmara Municipal, na terça-feira, 10, alguns parlamentares se manifestaram e afirmam categoricamente que essa demanda não seria urgente. “Isso causa indignação na categoria, pois estamos lutando pelo piso desde setembro do ano passado”, informaram.

Prefeitura dá versão

A Secretaria Municipal de Saúde, informou que o município de São Carlos já recebeu o repasse do Governo Federal. Porém, o Projeto de Lei Municipal necessário já foi encaminhado para a Procuradoria Geral do Município e deverá passar para aprovação da Câmara Municipal nas próximas sessões. Também já está em formalização o convênio para realização do repasse.

