Fugini escolhe São Carlos para investir em novo centro de inovação

A Fugini, empresa brasileira produtora de molhos de tomate e milho irá apostar em um novo centro de inovação em São Carlos. O espaço tem o objetivo de mapear padrões de comportamento e preferências de consumo, por meio da análise de dados, para continuar abastecendo o segmento com novidades.

De acordo com Giulia Ninelli, diretora da Fugini, o local funciona como um ambiente para a companhia entender melhor os seus consumidores e fortalecer ainda mais alguns dos seus principais pilares de atuação, analisando continuamente seus produtos e buscando maneiras de oferecer novos alimentos pautados pela saudabilidade, custo-benefício, sustentabilidade e inovação.

“Nos últimos anos, a Fugini tem se destacado no mercado por suas inovações em alimentos e embalagens, trazendo soluções pioneiras que agregam valor aos produtos e atendem às necessidades dos brasileiros. Além de novas formulações com teor reduzido ou nenhuma adição de sal, açúcar, gorduras e aditivos artificiais, mais recentemente, a Fugini apresentou uma nova linha de condimentos, a Biquinho. As embalagens desses produtos utilizam 60% menos plástico e contam com a tecnologia Silverback em seu verso, que permitiu diminuir em 49% o uso de tinta na impressão dessas estruturas”, explica a executiva.

A escolha pela cidade de São Carlos

Ainda de acordo com a diretora da Fugini, que possui uma de suas plantas industriais em Monte Alto (SP), a escolha pela cidade de São Carlos se deve ao fato da localidade ser reconhecida como um polo de inovação no Estado de São Paulo. Além da presença de grandes universidades que estimulam o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias, bem como o estabelecimento de startups na região, a cidade do interior paulista abriga empresas e hubs de inteligência de diversificados negócios locais e multinacionais.

