Fritadeira pega fogo e assusta funcionários de cervejaria

Corpo de Bombeiros trabalhando no local - Crédito: Maycon Maximino

Uma fritadeira elétrica deu trabalho para funcionários e integrantes do Corpo de Bombeiros no final da tarde desta quarta-feira, 12, em uma cervejaria localizada no cruzamento da Avenida Miguel Petroni com a rua Oscar de Souza Geribello, no Jardim Bandeirantes.

O trabalho seguia normal quando, por motivos ignorados, labaredas saíram da fritadeira. Funcionários tentaram apagar o fogo com o uso de extintores, mas sem sucesso.

Desta forma, dois autos bombas do Corpo de Bombeiros e uma Unidade Resgate foram ao local, debelaram as chamas e a fritadeira, enfim, controlada.

