Quinta-feira (30/01) e Sexta-feira (31/01)



A nebulosidade começa a aumentar no estado de São Paulo durante a quinta-feira, devido a aproximação de uma nova frente fria, que desloca-se pelo oceano Atlântico e atinge o litoral paulista na sexta-feira. Dessa forma, a previsão é de Tempo instável, com céu nublado a parcialmente nublado, com áreas de chuvas e trovoadas isoladas a qualquer hora do dia. Temperaturas com leve declínio.