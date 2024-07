Frente fria continua atuando no estado de SP, mantendo as temperaturas baixas

Frio permance nesta quarta-feira - Crédito: arquivo

Uma frente fria continua atuando no estado de São Paulo, o que significa que o tempo permanece instável com nebulosidade e chuvas isoladas, algumas com trovoadas. As áreas mais afetadas são o oeste, centro, sul e leste do estado. No entanto, durante o dia, principalmente no norte do estado, podem ocorrer períodos de melhorias nas condições climáticas. Temperaturas continuam baixas.

Segundo o IPMET de Bauru, a temperatura máxima em São Carlos não deve ultrapassar os 21ºC nesta quarta-feira (10).

A partir desta quinta-feira, a condição de estabilidade volta em boa parte do estado de São Paulo, incluindo São Carlos.

