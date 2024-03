Frente fria chega e mantém as temperaturas amenas pelo menos até o próximo domingo

Crédito: © Rovena Rosa/Agência Brasil

Sexta-feira (22/03)



Frente fria atinge o estado de São Paulo, e no final do dia, desloca-se em direção ao Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Esse sistema mantém o Tempo instável, com nebulosidade acentuada e previsão de chuva. Temperaturas em declínio.

Sábado (23/03)



Frente fria entre o litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo, ainda causas muita nebulosidade e chuvas isoladas no norte e leste do estado de São Paulo. Na retaguarda da frente fria, a entrada de um sistema de alta pressão com massa de ar frio associada, mantém as temperaturas baixas e diminui a condição de instabilidade nas outras regiões paulistas, deixando o céu parcialmente nublado e sem chuva.

Domingo (24/03)



O sistema de alta pressão continua atuando no estado de São Paulo, mantendo o céu parcialmente nublado e com temperaturas baixas. Chuvas isoladas ainda se formam em algumas regiões do estado, majoritariamente nas região norte e nordeste.

Fonte: IPMET

