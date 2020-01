Frente fria chega ao litoral paulista e mantém condições de instabilidades em todo o estado

Nuvem carregada sobre a região sul de São Carlos - Crédito: Alex Pádua/Colaborador



Sexta-feira (30/01) a Domingo (02/02)





Frente fria chega ao litoral paulista nesta sexta-feira e mantém as condições de instabilidades no estado de São Paulo, com muitas nuvens e com áreas de chuvas acompanhadas por trovoadas isoladas, a qualquer hora o dia. No final de semana, esse sistema continuará estacionário, próximo ao litoral paulista, e o tempo permanece instável, com céu nublado a parcialmente nublado, com áreas de chuvas esparsas, algumas mais intensas, principalmente entre a tarde e a noite. Temperaturas em leve declínio.

IPMET

