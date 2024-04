Frente fria chega ao estado de SP podendo causar chuvas e leve queda nas temperaturas

Quarta-feira (17/04)



Frente fria chega ao estado de São Paulo, provocando aumento da nebulosidade e chuvas com trovoadas isoladas em sua passagem. Temperaturas estáveis.

Quinta-feira (18/04)



Sistema frontal desloca-se pelo litoral paulista em direção ao Rio de Janeiro, mantendo a condição de instabilidade nas faixas norte e leste do estado de São Paulo. Nas demais regiões paulistas, a entrada do sistema de alta pressão pós-frontal, causa a diminuição da nebulosidade e das chuvas, provocando rajadas de ventos ocasionais e leve declínio nas temperaturas.

Sexta-feira(19/04)



Sistema de alta pressão pós-frontal atua no estado de São Paulo, mantendo céu claro à parcialmente nublado sem chuva no interior do estado. Contudo no nordeste e faixa leste paulista ainda são previstas chuvas fracas, devido a circulação dos ventos úmidos do oceano. Temperaturas máximas com aumento gradativo.