Frente fria aumenta expectativa de vendas no comércio de São Carlos

A frente fria que derrubou as temperaturas em várias regiões do país animou os lojistas de São Carlos. Os dias mais frios aumentaram a expectativa de vendas das peças do estoque da coleção de inverno.

A empresária Claudia Schiavone Barberio, proprietária da loja Me Mola, ressalta que sempre acha bom quando as temperaturas baixam. “Sempre acho bom quando o tempo muda, ainda mais, porque colocamos as roupas mais quentes de inverno com desconto, pois já iniciamos coleção de primavera verão”, contou. “Sempre tenho uma arara com descontos aqui, mas em especial, mais essa de roupas de frio”, completou.

Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc), José Fernando Domingues, esse é mais um momento que os lojistas encontram a oportunidade de aumentarem suas vendas. “Sabemos do momento de pandemia que estamos passando e das dificuldades enfrentadas pelos nossos comerciantes. Portanto, eventos como essa frente fria, acabam sendo importantes para aquecer as vendas no comércio local”, enfatiza.

Para a proprietária da Harmonia Tudo Bem, a frente fria ajuda melhorar as vendas na loja. “A procura por peças estilosa e quentinhas, é maior com a baixa na estação”, contou. Ela relata que aproveitou para realizar algumas promoções. “Temos peças promocionais com até 60% de desconto”, afirmou.

Zelão lembra que a ampliação do horário de funcionamento para 8 horas diárias também trouxe boas expectativas para os comerciantes. “Com a ampliação do horário, os consumidores têm mais confiança de sair de casa para fazer suas compras e, do outro lado, os lojistas conseguem dar um atendimento muito melhor e mais seguro para seus clientes”, afirmou.

Por conta da pandemia, muitos lojistas não fizeram grandes investimentos na coleção de inverno e aproveitaram para queimar o estoque que já tinham e estava aguardando o frio chegar para vender.

