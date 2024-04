Curso on-line gratuito da Embrapa São Carlos de manejo ambiental melhora a gestão da atividade leiteira

SIGA O SCA NO

O curso on-line “Conceitos básicos em manejo ambiental da propriedade leiteira” está disponível no e-Campo, plataforma de capacitações à distância da Embrapa São Carlos. O treinamento é gratuito e tem duração de oito horas.

A oportunidade busca levar a produtores, agentes de assistência técnica e extensão rural, profissionais agropecuários e estudantes conceitos básicos de como manejar os recursos naturais e os resíduos da atividade leiteira. Os conhecimentos vão facilitar a adequação da propriedade em relação às regulamentações das agências ambientais, além de garantir segurança ambiental à atividade.

O responsável pelo curso é o pesquisador Julio Palhares, da Embrapa Pecuária Sudeste, especialista nessa área. Para ele, os módulos, de fácil compreensão, vão contribuir para os participantes aplicarem os princípios na rotina da fazenda e melhorar o manejo da água e dos resíduos nos sistemas de produção de leite. “Ainda há uma defasagem de conhecimento dos conceitos e práticas sobre manejo ambiental da atividade leiteira. O curso contribui para redução desta defasagem, possibilitando o aprendizado dinâmico e de forma aplicável à realidade”, destaca.

Ainda em 2024, devem ser lançadas mais duas capacitações relacionadas aos temas manejo da água e sistemas de tratamento de resíduos e seu uso como fertilizante.

O curso colabora para o avanço de metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Agenda 2030. A meta 2 refere-se à promoção da agricultura sustentável de produção de alimentos, com práticas agropecuárias resilientes, manutenção dos ecossistemas, fortalecimento da capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, etc. A meta 12, ao consumo e produção responsáveis, principalmente em relação à gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais (água), como propõe o curso.

Informações operacionais

Curso Conceitos básicos em manejo ambiental da propriedade leiteira

Link: https://ava.sede.embrapa.br/enrol/index.php?id=122

Carga horária estimada: 8 horas

Módulos: I - Manejo ambiental, II - Licenciamento ambiental e III - Os oito conhecimentos.

Modalidade: à distância, autoinstrucional (modelo de ensino no qual o aluno estuda de forma independente).

Período de inscrição: Oferta contínua

Período para conclusão do curso: 30 dias a partir da inscrição

Mais Informações: e-campo.pecuaria-sudeste@embrapa.br

