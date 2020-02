Final de semana será de calor com possibilidade de pancadas de chuva

Crédito: Pixabay

Segundo o site Climatempo, a temperatura vai subir mais em todo o estado neste fim de semana e o calor será intenso. Neste sábado, 15 de fevereiro, o sul paulista vai ter um dia com tempo firme. A previsão para as demais área do estado, incluindo a Grande São Paulo, é de sol durante o dia e pancadas de chuva a partir da tarde. Já no domingo, todo o estado vai amanhecer com sol forte e a partir da tarde vão ocorrer pancadas de chuva em pequenas áreas.

Sexta-feira (14/02)

Sistema frontal continuará atuando nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em São Paulo, permanece com previsão de chuvas, apenas para a faixa leste do estado. Demais regiões, céu parcialmente nublado a poucas nuvens, sem chuva.

Sábado (15/02) e Domingo (16/02)



Sistema frontal afasta-se do continente, porém, ventos divergentes em altos níveis da atmosfera, intensificará a condição de instabilidade sobre o estado de São Paulo, aumentando a nebulosidade e as ocorrências de chuvas, a partir da tarde de sábado.

IPMET

