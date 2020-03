Quinta-feira (05/03) até Domingo (08/03)

Céu claro a com poucas nuvens e sem previsão de chuva na maior parte do estado de São Paulo. Exceção feita nas regiões leste e nordeste do estado, onde há previsão de chuvas fracas em pontos isolados.

IPMET

