Festival de Teatro “Trânsito Mais Seguro” já está com inscrições abertas

A Prefeitura de São Carlos informa que estão abertas até o próximo dia 4 de junho, na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, as inscrições para a seleção de apresentação teatral para o 2º Festival de Teatro “Trânsito Mais Seguro”, realizada por alunos das escolas de Ensinos Fundamental I (4º e 5º anos) e II (6º ao 9º anos) dentro do município de São Carlos.

As inscrições devem ser feitas pelas instituições com a supervisão de um professor que será integrante do grupo. Cada grupo deve ter um professor e um aluno representante. O número mínimo de integrantes por grupo será de 4 alunos e o total de alunos ficará a cargo de cada escola. A ideia é ajudar na proposta de promover espetáculos teatrais que abordem e difundam essa temática, além de aprimorar o desenvolvimento pedagógico e fortalecer os valores de revelação de talentos artísticos.

As premiações, em suas modalidades e categorias, variam entre os valores de R$ 400,00 e R$ 2.000,00, incluindo os grupos de alunos e os professores. Como o processo administrativo de chamamento público é bem amplo e extenso, os professores devem analisar os detalhes com a leitura completa do edital que já está disponível no site da Prefeitura: www.saocarlos.sp.gov.br.

No edital, estão contidas todas as informações necessárias sobre os recursos financeiros, premiação, roteiros das apresentações, seleção, julgamento, comissão organizadora, além das fases em que será realizado o Festival.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também