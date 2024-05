frio - Crédito: Agência Brasil

São Carlos voltou a registrar uma manhã gelada nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi. Os termômetros chegaram aos 9ºC e a temperatura máxima não deve passar dos 23ºC durante a tarde.

Segundo o IPMET da Unesp de Bauru, as temperaturas voltam a subir gradativamente a partir de sábado. Um centro de alta pressão no oceano, na altura do litoral paulista, manterá a condição de tempo estável, com céu claro a poucas nuvens no estado de São Paulo.

Leia Também