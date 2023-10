Feira de Inovação e Empreendedorismo começa nesta sexta-feira em São Carlos

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Empreendedorismo e do Banco do Povo, coordenados pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), realiza a partir desta sexta-feira (20/10), a 1ª Feira de Inovação e Empreendedorismo.

O objetivo do evento é atrair o público de São Carlos e da região para divulgação de soluções inovadoras como produtos, serviços e modelos de negócios desenvolvidos na cidade que estarão nos stands dos empreendedores.

A Feira será realizada no estacionamento da Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho”, localizada na avenida São Carlos, nº 1.839, no Centro, a partir desta sexta-feira (20/10), das 12h às 21h, seguindo no sábado (21/10), das 9h às 18h.

Confira a programação completa da 1ª Feira de Inovação e Empreendedorismo:

DIA 20/10- SEXTA-FEIRA:

12h – Abertura para visitação pública;

13h30 às 14h45 – Início das palestras – cases de sucesso de São Carlos com a participação da Padaria Le Gaban (Ideias ao case de sucesso); Chocolatier (Características essenciais de empreendedor de sucesso); JS Cortinas (Empréstimo Banco do Povo); Casa Catarino (Fome de sucesso no mundo do empreendedorismo) e ONOVOLAB (Empreender em startup);

16h – Cerimonial de abertura da 1ª Feira de Inovação e Empreendedorismo;

19h – Palestras com representantes do Grupo ADN (Como construir oportunidades na construção civil); Marcas (Análise e avaliação de viabilidade nos negócios); Instituto Angelim (Empreendedorismo para mulheres com vulnerabilidade social) e Setfin (Como fazer gestão contábil para MEI);

20h30 às 21h – Atrações artísticas e show com a cantora Amanda Vergara;

DIA 21/10- SÁBADO:

9h – Abertura para visitação pública;

9h30 – Banco do Povo – Apresentação de linhas de créditos;

10h – Palestra com a gerente do Sebrae sobre “A importância de empreender no país”;

10h30 - VOC Talentos – Como montar um time de sucesso;

11h – Palestra com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundisi com o tema “Inovação, empreendedorismo e prosperidade – caminhos e prosperidade”;

11h30 – UFSCar – Como se manter atualizado no mundo do empreendedorismo;

12h – Liga dos Empreendedores (LESC) – Os desafios comuns enfrentados pelos alunos empreendedores;

12h30 – One Six – A importância da inovação contínua para a sobrevivência dos negócios;

13h às 18h - Atrações artísticas e show com a cantora Amanda Vergara;

O evento contará, ainda, com praça de alimentação. A Feira atende a Lei nº 19.335 de 23 de setembro de 2019 que instituiu no Calendário Oficial do Município o “O Dia e a Semana Municipal de Empreendedorismo”.

