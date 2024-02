Feira de adoção de animais acontece neste sábado, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Departamento de Defesa e Controle Animal da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, realiza neste sábado, 24, das 9h às 16h, no Canil e Gatil Municipal, localizado na Estrada Washington José Pêra, s/nº, na Água Fria, mais uma feira PET destinada à adoção consciente de animais domésticos.

Na feira os interessados poderão adotar cães ou gatos, filhotes ou adultos. Hoje o Canil Municipal abriga 108 gatos, sendo 16 filhotes e 142 cachorros, sendo 1 filhote, que estão à procura de um novo lar.

Para adotar, basta o munícipe levar um documento pessoal com foto e o comprovante de endereço. É importante lembrar que todos os animais são castrados e contam com um microchip de identificação, sendo possível localizar os pets em caso de abandono.

Nos dois primeiros meses do ano já foram adotados 76 animais, sendo 40 adoções realizadas em janeiro e 36 neste mês de fevereiro. O número inclui a adoção de cães e gatos adultos e filhotes, de ambos os sexos e de diversas raças.

Em 2023 foram adotados 504 animais que estavam abrigados no Canil Municipal. O Departamento de Defesa e Controle Animal também tirou das ruas no ano passado 507 animais, sendo 477 de pequeno porte e 30 de grande porte. Em 2023 foram castrados 5.027 animais por meio dos mutirões e das cirurgias realizadas pelas veterinárias do próprio canil.

