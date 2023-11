FecomercioSP e Sincomercio São Carlos levam demandas empresariais à prefeitura

Preocupadas em melhorar o ambiente de negócios dos estabelecimentos do comércio varejista de São Carlos, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) e o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de São Carlos apresentaram, ao Poder Público local, as principais demandas dos empresários do setor, em reunião realizada na última terça-feira (28) na prefeitura do município.

Recebidos pelo secretário municipal de Relações Legislativas e Institucionais, Mateus de Aquino, e pelo secretário municipal adjunto de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Paulo Cesar Belonci, representantes da FecomercioSP e do Sincomercio São Carlos mostraram o resultado da pesquisa realizada pelas entidades com empreendedores do comércio varejista, que apontou como principais problemas do setor as faltas de conservação e zeladoria, principalmente quanto à ocorrência de enchentes, e a pouca efetividade das políticas de segurança pública.

Além do presidente do Sincomercio, Paulo Gullo, o encontro contou com as participações do assessor econômico Jaime Vasconcellos, do assessor jurídico Paulo Igor e do assessor de Relações Institucionais Nick Smaylle da Luz Moreira, todos em nome da FecomercioSP.

Sobre o problema de enchentes, Gullo afirmou estar preocupado com a proximidade do período de chuvas. “Estamos apreensivos, especialmente com o que poderá suceder nas regiões como as que circundam o Mercado Municipal, a Rotatória do Cristo e as imediações da Avenida Francisco Pereira Lopes, pois são, conhecidamente, as áreas mais atingidas pelo acúmulo de água”, afirmou o presidente do Sincomercio. Acerca do tema, os representantes do setor público detalharam as obras em andamento e os projetos de macrodrenagem em confecção, bem como mencionaram o cadastramento de propostas locais ao Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.

Participação no Conselho Municipal

Após ouvir detalhes sobre o resultado da pesquisa empresarial, os secretários municipais elogiaram a iniciativa das duas entidades. “A visita da FecomercioSP e do Sincomercio foi importante porque nos trouxe o feedback dos comerciantes”, observou Belonci. “O município já está investindo no videomonitoramento, principalmente na região do comércio — e, agora, vai expandir cada vez mais”, informou.

O secretário ainda anunciou que o Sincomercio de São Carlos passará a integrar o Conselho Municipal de Segurança, além de participar das discussões com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, além dos debates sobre a atualização do Plano Diretor e o Projeto Vitrine Permanente. Ao comentar a decisão, Paulo Gullo afirmou que esse trabalho em conjunto será fundamental para que o “nosso comércio volte a prosperar, principalmente os estabelecimentos da região da baixada do Mercado Municipal, local que necessita muito ser revitalizado”.

