Familiares e amigos pedem orações para adolescente que sofreu grave acidente no Cidade Aracy

Crédito: arquivo pessoal

Familiares e amigos do adolescente Renan Rios Formentão, 16, vítima de acidente de um grave acidente ocorrido na noite da última quarta-feira (20), no bairro Cidade Aracy, pedem orações pela recuperação do jovem, que luta pela vida.

Renan se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa, intubado e em coma induzido.

O acidente que Renan se envolveu aconteceu no cruzamento da avenida Vicente Laurito com a rua Francisco Cereda. Ele conduzia uma motocicleta que colidiu violentamente contra um ônibus. (veja notícia relacionada).

