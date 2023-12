Família perde tudo em incêndio no Jacobucci e precisa de doações

Uma família perdeu tudo durante um incêndio na madrugada desta terça-feira (12), na rua Antonio Rogano, na Vila Jacobucci, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, moram na residência Cleunice Cláudio, o esposo o filho e dois netos. Por volta das 2h eles perceberam o ocorrido e pediram ajuda para algumas pessoas que passavam pela rua e conseguiram sair pela janela sem ferimentos, enquanto que a casa foi consumida pelo fogo. Os moradores perderam todos os móveis, roupas, alimentos e documentos.

As causas do fogo são desconhecidas e o Corpo de Bombeiros esteve no local para extinguir as chamas, bem como a Polícia Militar que registrou o boletim de ocorrência.

A sobrinha de Cleunice entrou em contato com o portal São Carlos Agora pedindo doações de roupas e móveis. O contato dela é (16) 99779-1876.

