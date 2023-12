Falha mecânica em bomba causa desabastecimento de água em São Carlos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae), através de nota encaminhada pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, informou que uma falha mecânica na bomba do Poço Profundo da Vila Nery é a causa do desabastecimento no bairro e regiões adjacentes, como Jacobucci e Vila São José, por exemplo. Esclarece, também, que caminhões pipa estão abastecendo o reservatório para diminuir o impacto da falta de água, e que o trabalho de troca da bomba já teve início e deve ser concluído até a próxima sexta-feira, 15/12, no começo da noite.

Em função disso, o Saae solicita aos usuários que têm água disponível nos demais bairros de São Carlos que façam o uso racional e consciente.

