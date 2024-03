Exposição exibe artigos do ICMC São Carlos mais citados em suas áreas de pesquisa

Mostra abarca sete artigos de autoria de pesquisadores do ICMC que estão entre os mais citados em suas áreas - Crédito: Fernando Mazzola

Uma das maneiras de avaliar o impacto de um artigo em sua área de pesquisa é olhando o número de citações que o documento recebeu. Utilizando o Essential Science Indicators (ESI), uma ferramenta que analisa indicadores científicos a partir da Web of Science, a equipe da Biblioteca Achille Bassi realizou um levantamento para identificar esse diferencial nos trabalhos publicados por pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

A seleção com os artigos mais citados está exposta na vitrine da Biblioteca até o dia 31 de março na 8ª edição da Exposição ICMC Highly Cited and Hot Papers. A mostra apresenta os trabalhos de autoria de pesquisadores do Instituto que foram indexados na base de dados internacional Web of Science e que estão entre os mais citados em suas áreas de conhecimento no período de novembro de 2022 a outubro de 2023.

Todos os artigos que fazem parte da exposição foram classificados na categoria highly cited papers, que contém artigos publicados nos últimos 10 anos e que estão entre os 1% mais citados em seu campo de pesquisa e ano de publicação. De acordo com os critérios do ESI, o campo de pesquisa de um artigo é definido pelo campo de pesquisa do periódico no qual ele foi publicado, sendo que cada periódico pertence a apenas um dos 22 campos de pesquisa definidos pela ferramenta.

Confira, a seguir, a versão online dos artigos selecionados para esta edição da exposição. Lembre-se de que, para ter acesso ao texto completo dos artigos, é necessário estar conectado a um IP da USP ou de outras instituições que tenham acesso ao Portal de Periódicos CAPES.

Campo de pesquisa: ciência da computação

CAMPOS, G. O.; ZIMEK, A.; SANDER, J.; CAMPELLO, R. J. B.; MICENKOVÁ, B.; SCHUBERT, E. ASSENT, I.; HOULE, M. E. On the evaluation of unsupervised outlier detection: measures, datasets, and an empirical study. Data Mining and Knowledge Discovery, v. 30, n. 4, p. 891-927, Jul. 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10618-015-0444-8. Acesso em: 22 jan. 2024.

Período: nov. 2022 a out. 2023

HEBERLE, H.; MEIRELLES, G. V.; SILVA, F. R.; TELLES, G. P.; MINGHIM, R. InteractiVenn: a web-based tool for the analysis of sets through Venn diagrams. BMC Bioinformatics, v. 16, p. 1-7, May 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12859-015-0611-3. Acesso em: 22 jan. 2024.

Período: nov. 2022 a out. 2023

RODRIGUEZ, M. Z.; COMIN, C. H.; CASANOVA, D.; BRUNO, O. M.; AMANCIO, D. R.; COSTA, L. F.; RODRIGUES, F. A. Clustering algorithms: a comparative approach. Plos One, v. 14, n. 1, p. e0210236-1-e0210236-34, Jan. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210236. Acesso em: 22 jan. 2024.

Período: nov. 2022 a out. 2023

Campo de pesquisa: física

RODRIGUES, F. A.; PERON, T. K. D. M.; JI, P.; KURTHS, J. The Kuramoto model in complex networks. Physics Reports, v. 610, p. 1-98, Jan. 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.physrep.2015.10.008. Acesso em: 22 jan. 2024.

Período: nov. 2022 a out. 2023

STANKOVSKI, T.; PEREIRA, T. Coupling functions: universal insights into dynamical interaction mechanisms. Reviews of Modern Physics, v. 89, n. 4, p. 045001-1-045001-50, Oct.-Dec. 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1103/RevModPhys.89.045001. Acesso em: 22 jan. 2024.

Período: maio a out. 2023

Campo de pesquisa: matemática

FRAGOSO, T. M.; BERTOLI, W.; LOUZADA, F. Bayesian model averaging: a systematic review and conceptual classification. International Statistical Review, v. 86, n. 1, p. 1-28, Apr. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1111/insr.12243. Acesso em: 22 jan. 2024.

Período: nov. 2022 a out. 2023

Campo de pesquisa: ciências sociais (geral)

ALBUQUERQUE, J. P.; HERFORT, B.; BRENNING, A.; ZIPF, A. A geographic approach for combining social media and authoritative data towards identifying useful information for disaster management. International Journal of Geographical Information Science, v. 29, n. 4, p. 667-689, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1080/13658816.2014.996567. Acesso em: 22 jan. 2024.

Período: nov. 2022 a out. 2023

