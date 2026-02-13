Exposição celebra o protagonismo feminino na ciência em São Carlos

A mostra “Mulheres na Ciência em São Carlos”, que está aberta ao público no Centro Cultural da USP São Carlos é um desdobramento do livro e documentário homônimos, trazendo as ilustrações da obra em uma nova dimensão visual.

A abertura aconteceu na quarta-feira, 11, com homenagem às pesquisadoras que fazem parte do livro. “A abertura e a própria exposição contaram com a parceria do Centro Cultural da USP e durante o evento tivemos a participação de duas das homenageadas: a professora Yvonne Mascarenhas e a professora Maria Moraes. Também nos deram a honra de suas presenças Yuri Marmorato, coordenador da Casa Magnólia; Fabio José Rodrigues Lopes, gerente do Sesc São Carlos; Valéria Mazzola, Secretária Adjunta de Cultura de São Carlos; Leila Massarão, historiadora da Fundação Pró-Memória; Edison Santiago de Almeida, coord. Do Centro Cultural da USP São Carlos; prof. José Marcos Alves, coord. do Geas USP e professores ligados a projetos de divulgação científica, tanto da USP quanto da UFSCar, colaboradores e amigos do Instituto Angelim. Ficamos muito felizes com a presença de todos e com a repercussão positiva já na abertura. Tivemos ainda a alegria de ver o ambiente se tornando um espaço para trocas, com reações ao colorido que está presente na exposição e que propõe reflexão sobre ter igualdade e diversidade para o enraizamento maior da pesquisa e da ciência e das soluções da ciência é para a sociedade.”, contou a profa.dra. Mirlene Severo, coordenadora do Instituto Angelim, que é responsável pelo projeto “Mulheres na Ciência em São Carlos”.

Além da arte, o público pode conferir depoimentos e trajetórias de pesquisadoras locais por cartões e vídeos interativos.

Esse formato de apresentação - cartões e vídeos - complementa o livro, o documentário e amplia a possibilidade para que mais pessoas conheçam, de forma visual e sensível, histórias de mulheres que contribuem para o avanço científico em diferentes áreas. Reforça também a importância de incentivar a participação de meninas e mulheres nos ambientes de pesquisa e inovação, na construção de uma ciência mais democrática, inclusiva e socialmente comprometida.

A exposição está aberta ao público gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 20h, no Centro Cultural da USP e, em seguida, irá para o Teatro Municipal “Alderico Vieira Perdigão”, ficando lá até março.

Serviço

Exposição: Ilustrações do livro “Mulheres na Ciência em São Carlos”

data: 12 de fevereiro a início de março

Local: Centro Cultural da USP

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 20h

Entrada: gratuita

data: 16 de março a 15 de abril

Local: Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão"

Mais informações - @institutoangelim

A iniciativa busca democratizar o acesso ao conhecimento e inspirar novas gerações de cientistas.

