Expedição são-carlense cumpre o primeiro dia no Barco Hospital Papa Francisco

O time são-carlense formado pelos dentistas José Luiz Lopes Sanchez e Yeda Vieira; além dos médicos Laura Tavares (reumatologista), Marcos Aurélio Ogando (reumatologista e intensivista), Walter Konig (cirurgia pediátrica), Allan R. de Morais (gastrocirurgião), Luiz Alfredo Gonçalves Menegazzo (radiologia e diagnósticos por imagem), José Carlos Bonjorno Jr. (anestesista e intensivista) e Margarida Prado (oftalmologia) cumpriram o primeiro dia da expedição no Barco Hospital Papa Francisco.

Nesta quarta-feira, 4, os profissionais liberais atenderam a população ribeirinha de Iriquirituba, São Brás e Cucuí.

Após um dia de trabalho intenso, encerrado no início da noite, foi feito um balanço, com 83 atendimentos clínicos, 30 neurológicos, 44 oftalmológicos, 36 odontológicos, seis consultas cirúrgicas, quatro pequenas cirurgias, seis internações cirúrgicas e cirurgias de média e grande complexidade.

Durante o primeiro dia da expedição são-carlense constou ainda 85 exames laboratoriais, 35 exames de Raio X, 44 exames de Ultrassom, 21 exames de mamografia e 10 exames de eletrocardiograma.

Ao final da jornada, o odontólogo José Luiz Sanchez foi o porta-voz dos missionários. Com exclusividade ao São Carlos Agora relatou que o dia foi extenuante, mas recompensador em poder fazer o bem a uma população extremamente carente, porém de um coração enorme, sorridentes e simpáticos.

Nesta quinta-feira, 5, será realizado o segundo dia da expedição e serão visitadas as comunidades ribeirinhas de Castanhal Grande, Pedral, Boca do jacaré e Centro do Jacaré. A expedição deverá percorrer uma extensão marítima de 500 quilômetros da calha norte do Rio Amazonas e terminará segunda-feira, 9 de março.

