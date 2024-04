Evento da USP São Carlos discutirá desenvolvimento ético da inteligência artificial

Crédito: Divulgação

Aprimorar conhecimentos e habilidades em Aprendizado de Máquina Automático (AutoML), promovendo conexões entre indivíduos que buscam promover o desenvolvimento ético da inteligência artificial. Esse é o principal objetivo da primeira edição da escola de verão avançada em AutoML responsável, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de abril no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Para participar, basta se inscrever pelo site do evento até dia 17 de abril. A taxa de inscrição é de R$ 60 para estudantes de graduação, R$ 120 para estudantes de pós-graduação e R$ 220 para profissionais da área. Há isenção para estudantes que participam do Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil (PAPFE) da USP.

“O evento oferece uma oportunidade única para explorar os desafios éticos e técnicos do AutoML, enquanto se aprofunda nas melhores práticas para garantir a responsabilidade e a transparência em sistemas de inteligência artificial”, explica o professor Diego Furtado Silva, do ICMC, um dos coordenadores da iniciativa. Confira a programação completa no site do evento.

