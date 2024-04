Evento da USP São Carlos apresenta os desafios e as possibilidades dos táxis aéreos

Na próxima quarta-feira, 17, a partir das 14h, a professora Kalinka Castelo Branco explicará como a ciência de dados e outras áreas das ciências exatas têm contribuído para o desenvolvimento dos táxis aéreos

Uma nova forma de viajar de avião tem ganhado destaque na mídia nos últimos anos: os táxis aéreos. A empresa aeroespacial brasileira Embraer anunciou que espera lançar, até 2026, uma aeronave elétrica que decola e aterrissa na vertical, tal como os helicópteros. Mas quais são os desafios e as possibilidades que permeiam o desenvolvimento dos táxis aéreos?

Responder essa questão é o objetivo da professora Kalinka Castelo Branco durante um evento gratuito e aberto à população que ocorrerá na próxima quarta-feira, 17 de abril, a partir das 14 horas, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos.

Vice-diretora do ICMC, a professora Kalinka é especializada em sistemas embarcados críticos, segurança, redes de computadores, avaliação de desempenho e veículos aéreos não tripulados. No evento, ela destacará o papel central da ciência de dados e de outras áreas das ciências exatas para o desenvolvimento e a inclusão desses novos veículos voadores no espaço aéreo. Entre os desafios está a necessidade da elaboração de novas estruturas regulatórias e de segurança.

Gratuito e aberto a todos os interessados, o evento acontecerá no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano do ICMC, no bloco 6, no centro de São Carlos. Para acompanhar presencialmente, não é preciso se inscrever antecipadamente. Apenas quem desejar assistir ao evento online é que deve preencher este formulário para receber o link de acesso à transmissão: https://icmc.usp.br/e/a8574.

A iniciativa faz parte do ciclo de atividades de extensão organizado pelos alunos da disciplina Informação Profissional em Ciência de Dados, ministrada pelo professor Luís Gustavo Nonato. Os estudantes são responsáveis por realizar a ação, recepcionar e dialogar com o público, que poderá avaliar a iniciativa no final do evento. A proposta é, a partir das avaliações coletadas, aprimorar as próximas atividades a serem oferecidas à população, de forma a atender aos interesses da comunidade são-carlense que deseja conhecer mais sobre um campo que está em plena expansão, a ciência de dados.

