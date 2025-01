Estudo investiga violência psicológica sofrida por estudantes da UFSCar

Uma pesquisa na área da Psicologia da UFSCar está investigando a violência psicológica sofrida pelos estudantes da UFSCar por parte de seus professores. O objetivo é levantar dados acerca da experiência e percepções dos graduandos em relação à violência docente, analisando possíveis correlações com fatores identitários (como etnia, gênero e idade) e acadêmicos (grande área do curso e o campus).



"A violência psicológica que vamos abordar são ações do professor em direção ao aluno (xingamentos, desvalorização da capacidade acadêmica do aluno, exclusão do aluno na disciplina) e os sentimentos que os alunos sentem em direção ao professor (ansiedade, desconforto, exclusão?)", explicam as pesquisadoras responsáveis Maria Fernanda Salicioni e Ana Clara Biajiz, ambas estudantes do curso de graduação em Psicologia da UFSCar.



O trabalho, intitulado " O abuso desmoralizante acadêmico: a violência psicológica sofrida por estudantes pelos professores no Ensino Superior", tem orientação da professora Sabrina Mazo D'Affonseca, do Departamento de Psicologia (DPsi) da Universidade, e é desenvolvido na disciplina "Práticas em pesquisa psicológica 3 e 4", na qual os alunos têm a oportunidade de escolher e desenvolver um tema livre de pesquisa.



Participação

A participação na pesquisa consiste no preenchimento de um formulário online anônimo, disponível em https://bit.ly/42o6Dmr .

Podem responder quaisquer estudantes de graduação, maiores de 18 anos, dos quatro campi da UFSCar. "Podem participar inclusive as pessoas que não sofreram violência psicológica, porque é um dado relevante quando comparado com o restante", complementam as pesquisadoras. O sigilo dos dados é garantido.



Dúvidas podem ser esclarecidas com as estudantes Maria Fernanda Salicioni - WhatsApp: (21) 99929-8412 ou e-mail maria.salicioni@estudante.ufscar.br - e Ana Clara Biajiz - WhatsApp (16) 99644-2124 ou e mail anabiajiz@estudante.ufscar.br.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 83186324.7.0000.5504).

Leia Também