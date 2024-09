Estudo da UFSCar investiga relação entre experiências na infância e transtornos da personalidade

Crédito: Divulgação

Uma pesquisa na área da Psicologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está convidando pessoas a partir dos 18 anos para participarem de um estudo que busca verificar a associação entre as experiências adversas na infância e os transtornos da personalidade, especialmente o transtorno de personalidade borderline.

O transtorno de personalidade borderline é considerado pelo Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-V) como um transtorno mental complexo, caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade na regulação das emoções, relações interpessoais, autoimagem e no controle dos impulsos, estando associado a comprometimentos graves no funcionamento psicológico, explica Fernando Porto, estudante do curso de graduação em Psicologia da UFSCar e responsável pelo estudo.

A pesquisa, intitulada "A associação entre experiências adversas na infância e o transtorno de personalidade borderline", está sendo desenvolvida no âmbito da Iniciação Científica, sob a orientação da professora Sabrina Mazo D’Affonseca, do Departamento de Psicologia (DPsi), e conta com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Participação

Pode participar qualquer pessoa a partir dos 18 anos de idade; não há necessidade de apresentar diagnóstico ou suspeita diagnóstica de quaisquer transtornos de personalidade, bem como nenhum sintoma relacionado. Para participar, basta preencher um formulário eletrônico, disponível em psicologi.co/personalidade, no qual constam mais informações sobre o estudo. Ao final do questionário, haverá uma breve devolutiva do teste de personalidade Big Five Inventory - utilizado em uma das etapas do questionário - e que visa entender o funcionamento da personalidade a partir dos cinco grandes fatores da personalidade: Extroversão, Neuroticismo, Amabilidade, Consciensciosidade e Abertura à experiência. O tempo de preenchimento é de aproximadamente 20 minutos. A privacidade e o sigilo dos dados são garantidos.

"O trabalho poderá contribuir de forma indireta na ampliação do conhecimento sobre as experiências adversas na infância, especialmente a violência sexual, bem como acerca dos cinco grandes fatores da personalidade e traços patológicos da personalidade borderline", detalha o pesquisador responsável.

Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com Fernando Porto, pelo telefone (19) 97143-4676 (com WhatsApp) ou e-mail fernandoporto@estudante.ufscar.br, ou com a orientadora Sabrina D’Affonseca, pelo e-mail samazo@ufscar.br.

