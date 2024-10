Estudantes de Computação da UFSCar promovem a 12ª Semana Acadêmica da Computação (SECOMP XII)

A 12ª Semana Acadêmica da Computação (SECOMP XII) da UFSCar São Carlos, que acontece de 28 de outubro a 1º de novembro de 2024, é um dos maiores eventos universitários de tecnologia da região. Com uma programação gratuita e diversificada, o evento oferece palestras, minicursos, competições e uma feira empresarial, conectando estudantes, profissionais e entusiastas com as principais tendências e inovações do setor.

Desenvolvimento: Estudantes do Departamento de Computação (DC) da UFSCar organizam essa edição, que será uma excelente oportunidade para todos os interessados em tecnologia e computação, sejam eles estudantes, profissionais ou entusiastas. Durante a semana, os participantes terão acesso a uma programação variada, incluindo palestras, minicursos, feiras empresariais, competições e momentos de integração e networking. Dentre os temas que serão abordados nas palestras, destacam-se assuntos relevantes e inovadores, como:

Ciência de Dados: O que é e Onde Pode Ser Usada

Rodada de Conversa sobre Open Source

De Átomos ao Assembler

Desmistificando a Nuvem: Como Funciona um Data Center

O Papel de UX Security em Cibersegurança

Inteligência Artificial e Multimodalidade: Aplicações Práticas e Desafios

Python4ever: O Poder dos Geradores

Desenvolvimento e Finanças: Onde está a Ponte?

Programação Competitiva

Além disso, um dos grandes destaques do evento será a série de competições, como o Hackathon, M@U e Capture the Flag, que desafiarão os participantes a resolver problemas complexos de forma inovadora. Essas competições, organizadas em parceria com outras entidades estudantis e empresas patrocinadoras, oferecem não apenas uma experiência única, mas também prêmios atrativos para os vencedores.

Outra atividade muito aguardada é a Gamenight, organizada em parceria com outras entidades estudantis, como o CAENC (Centro Acadêmico de Engenharia de Computação), CACIC (Centro Acadêmico de Ciências de Computação) e GAMSO (Game, Art, Music and Software). A Gamenight é um evento que acontece durante a madrugada, repleto de jogos de PC, consoles, jogos de tabuleiro e cartas, proporcionando um ambiente descontraído e divertido para os participantes. “A Gamenight do ano passado foi incrível, uma experiência maravilhosa. Estou super ansiosa para ver como será a deste ano”, comenta a estudante Nataly Cristina.

Outra atração especial é o Enterprise Day, que oferecerá aos participantes a chance de se conectar com grandes empresas do setor. Além de palestras corporativas e processos seletivos exclusivos, haverá workshops especiais conduzidos por patrocinadores como Magalu Cloud e Tractian. Durante o dia, os participantes poderão visitar estandes de empresas como Magalu Cloud, Tractian, Visagio e QI Tech, tendo a oportunidade de ampliar seu networking e explorar possibilidades de carreira em um ambiente propício à troca de experiências

As inscrições para a SECOMP XII já estão disponíveis em https://app.secompufscar.com.br/ .

Para mais informações e novidades, acesse o site oficial www.secompufscar.com.br ou siga o Instagram @secompufscar

